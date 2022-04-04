Tekirdağ iftar vakti 2022: Tekirdağ iftar ve sahur saati kaçta? Ramazan İmsakiyesi

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İftar ve sahur vakti, Tekirdağ’da yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre üç aylar şubat ayında başladı. Recep ve şaban ayının ardından sıra ramazan ayına geldi. Tekirdağ’da yaşayan vatandaşlar Ramazan İmsakiyesine göre oruç tutuyorlar. 4 Nisan'da Tekirdağ iftar saati 19:44 olacak.

TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ

Tekirdağ iftar saati 19:44 olacak.

TEKİRDAĞ SAHUR SAATİ

Tekirdağ sahur saati 05:12 olacak.

TEKİRDAĞ TERAVİH NAMAZI SAATİ

Tekirdağ’da bu akşam teravih namazı 21:06’da kılınacak.

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TEKİRDAĞ İMSAKİYESİ