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Tekirdağ iftar vakti 2022: Tekirdağ iftar ve sahur saati kaçta? Ramazan İmsakiyesi

#Tekirdağ İftar Vakti#Sahur Vakti#İmsakiye
Tekirdağ iftar vakti 2022: Tekirdağ iftar ve sahur saati kaçta Ramazan İmsakiyesi

Tekirdağ iftar vakti yoğun ilgi görüyor. Tekirdağ sahur ve iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Oruç tutmak isteyenler imsak ve iftar saatlerini merak ediyorlar. Bugün ramazan ayının üçüncü orucu tutuluyor. Peki, Tekirdağ iftar ve sahur saati kaçta?

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İftar ve sahur vakti, Tekirdağ’da yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre üç aylar şubat ayında başladı. Recep ve şaban ayının ardından sıra ramazan ayına geldi. Tekirdağ’da yaşayan vatandaşlar Ramazan İmsakiyesine göre oruç tutuyorlar. 4 Nisan'da Tekirdağ iftar saati 19:44 olacak.

TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ

Tekirdağ iftar saati 19:44 olacak.

TEKİRDAĞ SAHUR SAATİ

Tekirdağ sahur saati 05:12 olacak.

TEKİRDAĞ TERAVİH NAMAZI SAATİ

Tekirdağ’da bu akşam teravih namazı 21:06’da kılınacak.

TÜM İLLERİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

TEKİRDAĞ İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.2022  05:1819:4221:04*
203.04.2022  05:1619:4321:05
304.04.2022  05:1419:4421:06
405.04.2022  05:1219:4521:08
506.04.2022  05:1019:4621:09
607.04.2022  05:0819:4721:10
708.04.2022  05:0619:4821:12
809.04.2022  05:0419:4921:13
910.04.2022  05:0319:5021:14
1011.04.2022  05:0119:5221:16

 

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#Tekirdağ İftar Vakti#Sahur Vakti#İmsakiye

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