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Gündem
Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)-
Haber Giriş: 04.09.2021 - 08:50 | Son Güncelleme:

Tekirdağ Ergene'de korkunç kaza! Tren minibüse çarptı: 4 ölü

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Son dakika haberine göre, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni hemzemin geçitte bir minibüse çarptı. 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

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  • Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptı Ölü ve yaralılar var
  • Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptı Ölü ve yaralılar var
  • Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptı Ölü ve yaralılar var
  • Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptı Ölü ve yaralılar var
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi’nde meydana geldi. Edirne’den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte henüz sürücüsü belirlenemeyen 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Trenin bir süre önünde sürüklediği minibüsteki 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Tekirdağ Ergenede korkunç kaza Tren minibüse çarptı: 4 ölü

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cansız bedenleri ise Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Ayrıntılar geliyor...

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