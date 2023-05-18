Tekirdağ depremzede misafirlere süreyi uzattı

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TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki otellerde misafir ettiği 550 depremzedeye sunduğu geçici konaklama hizmetini 21 Mayıs itibarıyla sonlandıracağını duyurdu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü’nün 13 Şubat 2023 tarihinden 13 Ağustos 2023 tarihine kadar depremzedelerin konaklaması için hizmet alımı sözleşmesi yaptığı belirtildi. Belediye, sözleşme tarihi gelmeden depremzedelere verdiği hizmeti sonlandıracağını ilgili kurumlara resmi yazı bildirdi.

AFAD, VALİLİKTEN OTEL TAHSİSİ İSTEDİ

AFAD Başkanlığı da Tekirdağ Valiliği’ne bir yazı yazarak, depremzedelerin masrafları ödenmek kaydıyla otel tahsis edilmesini istedi. Tekirdağ Valiliği’nden yapılan açıklamada da "Devletimiz valiliğimiz, AFAD ve diğer kurumlarıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir” denildi.

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BELEDİYE: SÖZLEŞME TAMAMLANDIĞI İÇİN

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise depremzedelerle görüştü:"Bu doğru bir şey değil. Otelcilerle yapılan sözleşmeler 8’inci aya kadar. Bunu çözeceğiz” dedi. Belediyeden yapılan açıklamada da şöyle denildi:

“Depremzedelerin yerlerinin değiştirilmesi yapılan sözleşme bedelinin tamamlanması sebebiyle otellerden AFAD’ın konaklama tesislerine nakledilecek olmasından ibarettir. Ancak süre uzatılmıştır. Konunun çirkin bir şekilde siyasete alet edilmesi oldukça düşündürücüdür.”

BELEDİYEYE SORUŞTURMA

- İÇİŞLERİ Bakanlığı, “depremzedelerin seçimden hemen sonra kaldıkları otelden çıkarılmaya çalışıldığı” iddialarına yönelik Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer sorumlular hakkında soruşturma başlattı.