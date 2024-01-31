Tekirdağ Çorlu'da huzur operasyonu: 12 gözaltı... Tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen 15 hedefe yönelik, 36 ekip ve 137 personelin katılımıyla huzur ve güven operasyonu düzenlendi. Belirlenen adreslerde eş zamanlı yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

97 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 13 araç incelendi, 1 araç sürücüsüne 12 bin 977 lira ceza uygulandı. Operasyonda, aralarında yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan 3 ve firari 2 kişinin de bulunduğu 12 kişi yakalanıp gözaltına alındı.