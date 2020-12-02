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AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 20:39 | Son Güncelleme:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde 2 bin 500 çalışan eylem yaptı

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde 2 bin 500 çalışan eylem yaptı
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 2 bin 500 çalışan iş bırakma eylemi yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık sonrası belediyenin 11 ilçesinde çalışan yaklaşık 2 bin 500 işçi 4 saat iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İşçiler eylem sırasında çeşitli sloganlar attı.

Sendika ve belediye arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yapıldığı, belediyenin, sendikanın taleplerini kabul etmediği öğrenildi.

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