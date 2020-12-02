Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde 2 bin 500 çalışan eylem yaptı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 2 bin 500 çalışan iş bırakma eylemi yaptı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık sonrası belediyenin 11 ilçesinde çalışan yaklaşık 2 bin 500 işçi 4 saat iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İşçiler eylem sırasında çeşitli sloganlar attı.
Sendika ve belediye arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yapıldığı, belediyenin, sendikanın taleplerini kabul etmediği öğrenildi.
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