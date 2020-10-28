Tekirdağ baskını

Önceden belirlenen 15 evde, Özel Harekat polislerinin de katılımıyla yapılan aramalarda, cezaevi firarisi ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan GT.’nin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 13 mermi, 1 av tüfeği ele geçirildi.

Ardından Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu ve Zafer mahallerinde de 250 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Toplam 822 kişi kontrol edildi, değişik suçlardan aranması bulunan 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 38 kişinin sorgusu sürüyor.