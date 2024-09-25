Tekirdağ açıklarında gemiden denize düşen Hintli'nin 14 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

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Şarköy açıklarında 6 numaralı demirleme sahasında bulunan Liberya bayraklı geminin kaptanı Rui Fu Sheng, 11 Eylül’de Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bölge Liman Başkanlığı'na gemide görevli personel Ganesh Govind'in kaybolduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine hareket geçen ekipler kaptanın ifadesine başvurdu. Gemi kaptanı Sheng, en son saat 10.40'ta gördüğü Govind'in saat 19.15 sıralarında gemide olmadığını fark ettiklerini anlattı. Ekipler, gemiden düştüğü şüphesi üzerinde durulan Govind'i arama çalışması başlattı. Sahil güvenlik ekiplerinin botlarla 5 gün süren çalışmasında bir sonuç alınamadı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denetimleri sırasında dün saat 18.00 sıralarında denizde bir ceset buldu. Kıyıya çıkarılan cesedi teşhis eden gemi kaptanı Rui Fu Sheng, Ganesh Govind'e ait olduğu söyledi. Govind'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.