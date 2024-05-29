Tekin’den Ruhban Okulu’na ziyaret

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Bakan Tekin, İstanbul Adalar’da bulunan Özel Heybeliada Rum Erkek Lisesi ziyaretinde Başrahip Piskopos Vasili Nikolar, Vakıf Başkanı Georgios Stefanopoulos ile diğer ilgililer tarafından karşılandı. Bakan Tekin, lise ile aynı binada yer alan ve restorasyona alınan Heybeliada Ruhban Okulu’nu da ziyaret etti.

ORİJİNALİNE SADIK KALINMALI

Binanın tarihi bir öneme sahip olduğunu belirten Bakan Tekin, restorasyon çalışmalarının binanın orijinal mimari yapısına sadık kalınarak yapılmasına dair öneriler verdi. Bakan Tekin, 80 bin kitabın bulunduğu okulun kütüphanesini de gezdi, kitaplar hakkında bilgi aldı.