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Tekin’den Ruhban Okulu’na ziyaret

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#Yusuf Tekin#Özel Heybeliada Rum Erkek Lisesi#Heybeliada Ruhban Okulu
Tekin’den Ruhban Okulu’na ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 07:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özel Heybeliada Rum Erkek Lisesi ve Heybeliada Ruhban Okulu’nu ziyaret edip incelemelerde bulundu.

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Bakan Tekin, İstanbul Adalar’da bulunan Özel Heybeliada Rum Erkek Lisesi ziyaretinde Başrahip Piskopos Vasili Nikolar, Vakıf Başkanı Georgios Stefanopoulos ile diğer ilgililer tarafından karşılandı. Bakan Tekin, lise ile aynı binada yer alan ve restorasyona alınan Heybeliada Ruhban Okulu’nu da ziyaret etti.

ORİJİNALİNE SADIK KALINMALI

Binanın tarihi bir öneme sahip olduğunu belirten Bakan Tekin, restorasyon çalışmalarının binanın orijinal mimari yapısına sadık kalınarak yapılmasına dair öneriler verdi.  Bakan Tekin, 80 bin kitabın bulunduğu okulun kütüphanesini de gezdi, kitaplar hakkında bilgi aldı.

 

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#Yusuf Tekin#Özel Heybeliada Rum Erkek Lisesi#Heybeliada Ruhban Okulu

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