Tekin’den özel okul açıklaması: Yüksek ücret alan sınırlı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti grup toplantısı öncesinde Meclis’te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Tekin, özel okulların velilerden istediği kitap ücretini geçen hafta hayata geçirilen yönetmelik ile yasakladıklarını hatırlatarak şunları söyledi: “Okulların ders kitabı için ayrı bir ücret almasını yasakladık. Yönetmelikle çok açık bir şekilde, özel okulların mevcut öğrencilerine enflasyon artı yüzde 5 zam yapabileceklerini mümkün kıldık. Biz bu konuda hassasiyetimizi paylaştık. Rakamlar üzerinden kamuoyunda spekülasyon yapılıyor. Bu tür durumlarla karşılaşan arkadaşlarımız il ve ilçe müdürlüklerimize başvururlarsa biz gereğini yaparız. 10 binin üzerinde özel okul var. Bu okullar içerisinde kamuoyunda infial oluşturan yüksek ücret alan okul sayısı çok sınırlı. Bu zamlarla bütün özel okul sektörünü zan altında tutmak doğru değil.

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ÖDEMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Özel okullarda velilerden nakit, elden, kayıtdışı ücret talep edenler olabilir. Yönetmeliğe koyduk, elektronik ortamda bankacılık hizmetleri üzerinden yürümesini söyledik. Elektronik ortamda bankacılık sistemi üzerinden yapılan ödemeleri takip ediyoruz.”

‘MÜLAKATLARDA TORPİL’ İDDİASI

Bakan Tekin, mülakatta torpil yapıldığını belirten öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı önündeki eylemine tepki gösterdi: “Bu iddiaların yeri orada bağırmak ve eylem yapmak değil. Hukuki prosedür ile itirazlar değerlendirilir. Değerlendirildikten sonra usulü bellidir, yargıya başvurulur. Mülakatta notları değiştirilen arkadaşlar bu iddialarını ispatlasınlar.”