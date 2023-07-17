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Tekin’den Özel Fener Rum Okulları’na ziyaret: Bir arada yaşamanın örneği

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#Fener Rum Okulları#Yusuf Tekin#Bakan Tekin
Tekin’den Özel Fener Rum Okulları’na ziyaret: Bir arada yaşamanın örneği
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 07:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını incelemek üzere gerçekleştirdiği okul ziyaretleri kapsamında dün İstanbul’daki Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi’ndeydi.

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Fener Rum okullarını ziyaretinde çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin, daha sonra okulun yürüttüğü eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Tarihi okulun bakımı ve restorasyonu olmak üzere ihtiyaç duyduğu konularda görüşüldü.

Tekin’den Özel Fener Rum Okulları’na ziyaret: Bir arada yaşamanın örneği

Okulun ihtiyaç duyduğu konularda gerekli desteği sağlayacaklarını kaydeden Bakan Tekin, “Bugün güne, Türk-İslam devlet geleneğinin temel direği olan, bir arada ve barış içinde yaşamanın en somut örneklerinden olan ve İstanbul’un Fethi’nden hemen sonra, 1454 yılında kurulan Fener-Rum Ortaokul ve Lisesi ziyareti ile başladık” dedi.

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#Fener Rum Okulları#Yusuf Tekin#Bakan Tekin

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