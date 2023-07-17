Tekin’den Özel Fener Rum Okulları’na ziyaret: Bir arada yaşamanın örneği

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Fener Rum okullarını ziyaretinde çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin, daha sonra okulun yürüttüğü eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Tarihi okulun bakımı ve restorasyonu olmak üzere ihtiyaç duyduğu konularda görüşüldü.

Okulun ihtiyaç duyduğu konularda gerekli desteği sağlayacaklarını kaydeden Bakan Tekin, “Bugün güne, Türk-İslam devlet geleneğinin temel direği olan, bir arada ve barış içinde yaşamanın en somut örneklerinden olan ve İstanbul’un Fethi’nden hemen sonra, 1454 yılında kurulan Fener-Rum Ortaokul ve Lisesi ziyareti ile başladık” dedi.