Tekin’den mülakat yanıtları

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda tartışmalara neden olan öğretmen alımlarındaki mülakatlarla ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtladı:

“Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği ile ilgili konuşuldu. Mesela bir komisyonda 193 kişi mülakata girmiş, 3 kişinin yeri değişmiş. Bir başka ilimizde 682 kişi girmiş, 11 kişinin yeri değişmiş. Türkiye genelinde 60 bin kişide toplam bin 100 kişinin yeri değişmiş. (Muhalefet vekillerinden 5 bin kişinin yerinin değişti iddiasının dile getirilmesi üzerine ‘Yanlış, benim elimde il bazlı rakam’ dedi.) Bir ildeki öğretmenimiz yüksek not almış, mülakata girmiş. Başka bir öğretmenimiz ‘Ben yüksek aldım ama bir başkası benden daha yüksek aldı. Dolayısıyla, ben sıralamanın dışında kaldım’ diyor ama ben zaten KPSS puanı ile bu işi yapacak olsaydım, hiç mülakat yapmazdım. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğinde Bursa’da 197 kişi, İstanbul’da 688 kişi girmiş. Bursa’da mülakata girip sıralamanın dışında kalan kişi 23 kişi, İstanbul’da ise 51 kişi sıralamanın dışında kalmış. (Hukuki olarak cemaat ya da tarikat diye bir tüzel kişilik var mı?) Tüzel kişilik olmayınca bakanlık olarak ya gerçek kişiyle ya da tüzel kişilikle protokol imzalayabilirim. Hukuken başka kimseyle protokol imzalama şansımız yok. Bizim 5 bin civarında bu türden protokolümüz var. Protokol imzalarken siyasi ya da ideolojik hiçbir şeye bakmıyoruz. Bir tek İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası tarafından legal olarak kabul edilmiş bir sivil toplum kuruluşu mudur? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış bir vakıf mıdır diye bakıyoruz.”

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‘KÜRTÇE DERSİNİ SEÇEN YOK’

' 2011’den sonra “Yaşayan Diller ve Lehçeler” başlığı altında “Kürtçe” diye tanımlanan Kırmançi ve Zazaki dillerinin okutulmasının sağlandığını söyleyen Bakan Tekin, şöyle devam etti: “Biz seçilemez hale getirmedik, seçen yok. Bingöl, Diyarbakır ve Van’daki özel okullarda da bu dersleri seçen öğrenci sayısı çok sınırlı, devlet okullarındaki gibi. Zazaki ve Kırmançi kursları açmak üzere açılmış özel öğretim kursları kapanmak üzere öğrencisizlikten. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konuda üstümüze düşeni yapıyoruz. Bizim öğretmen atama süreciyle ilgili sayıları belirlerken kriterlerimiz var. Biz il, ilçe bazlı olarak ‘Hangi branşlarda kaç saat ders okutuluyor, bu dersi kaç öğretmenle verebiliriz, nihayetinde kaç öğretmenimiz var ve kaç tane de eksiğimiz var?’ buna göre hesap yapıyoruz. Normal koşullarda hem Zazaki için hem Kırmançi için normalde bizim atama takvimimizde sıfır, yani ihtiyaç yok gözüküyor. Ancak buna rağmen her iki dil için 10’ar öğretmen ataması yaptık.”