Tekin’den LGS yanıtları Sorular ‘Kırmızı Alan’da yazılıyor

Bakan Tekin, “son yılların en zor sınavı olduğu” söylemlerine, “Hazırladığımız tablo ‘Bu yıl sorular çok zordu’ önermesinin hiçbir bilimsel geçerliğinin olmadığını göstermektedir” karşılığını verdi. Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verdiği yanıtta özetle şöyle dedi:

SORULAR NASIL HAZIRLANIYOR

m “Bakanlığımızca gerçekleştirilen tüm sınavların soruları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen standartlarda hazırlanmaktadır. Bu kapsamda alan uzmanı öğretmenlerden oluşan komisyonlar, ‘Kırmızı Alan’da bir araya gelerek soruları bireysel ve kolektif olarak hazırlarlar. Soru yazım ve geliştirme çalışmaları, internet bağlantısından ve dış iletişimden tamamen izole edilmiş kırmızı alan adı verilen güvenlikli bölgede gerçekleştirilmektedir. Kırmızı alan sadece yetkili personelin kontrollü erişimine açıktır. Kırmızı alanlara giriş çıkışlar, yalnızca kartlı sistemlerle değil aynı zamanda parmak izi taraması gibi biyometrik yöntemlerle yapılmaktadır. Tüm erişimler zaman damgalı olarak kayıt altına alınmaktadır. Sorular, 35 gün boyunca kapalı devre sistemde seçilip aynı yerde basılmaktadır

ÜÇ AŞAMALI SINAV GÜVENLİĞİ

m Sınav güvenliği önlemleri sınav öncesi, sınav esnası ve sınav sonrasında olmak üzere üç temel aşamada kategorileşmektedir. Bu doğrultuda sınav öncesinde, emniyet ve jandarma ile işbirliği içinde tüm sınavlar için güvenlik sağlanmaktadır. Sınav evrakları GPS ile izlenen araçlar ve emniyet görevlileri eşliğinde sınav yapılacak il ve ilçelere ulaştırılmaktadır. Sınav saklama odalarına ulaşan evraklar, 24 saat jandarma ve emniyet gözetimi altındadır ve kamera ile izlenmektedir. Sınav günü ise güvenlik kilitli kutular, sınav sabahı emniyet ve nakil görevlileri eşliğinde sınav yapılacak okula taşınmaktadır.

m 2025 yılı LGS kapsamındaki Merkezi Sınav, başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları, son dört yıl içerisinde gerçekleştirilen Merkezi Sınav’lardaki soruların zorluk derecelerinin birbirine yakın olduğunu göstermektedir. Hazırladığımız tablo ‘Bu yıl sorular çok zordu’ önermesinin hiçbir bilimsel geçerliğinin olmadığını açıkça göstermektedir.

TAM puan alan 719 ÖĞRENCİNİN

YÜZDE 9’U İMAM HATİP’Lİ

m Bursa’da bir imam hatip ortaokulundan 36 öğrencinin tam puan aldığı iddia edilmiştir. Bursa ilinde 17 farklı okuldan toplamda 20 öğrenci tüm soruları doğru cevaplamış olup adı geçen imam hatip ortaokulunda tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci bulunmamaktadır.

m Tüm soruları doğru cevaplayan 719 öğrencinin yaklaşık yüzde 9’u imam hatip ortaokulu öğrencisidir. Ayrıca tüm soruları doğru cevaplayan öğrencilerin okuldaki yazılı not ortalamaları 99.7’dir.