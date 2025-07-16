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Tekin’den LGS yanıtı: Sınavın namusu bize emanet

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#Bakan Tekin#Yusuf Tekin#LGS
Tekin’den LGS yanıtı: Sınavın namusu bize emanet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 07:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda 719 birinci çıkmasıyla ilgili tartışmalar için “Çocuklarımızın bütün sınav ve başarı namusu bize emanet” dedi.

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Bakan Tekin, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler tarafından yapılan resimlerin sergilendiği ‘Zaferin Adı Türkiye Özel Çocuklar Sergisi’ni ziyaretinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tartışmaları şöyle değerlendirdi: “Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz 1 yıllık hazırlık sürecinin sonu bir sınava girdiler. Sınavın yapıldığı gün, sınavın bitiminden itibaren konuşulan hususlarla ilgili açıklamalar yaptık. Mesela 10.45’te biten bir sınavın sorularının, emniyet kayıtlarında da böyle 11.57’de sosyal medyada paylaşılmış olduğunu dile getirdiler.

Sınavda eğer 719 birinci varsa ve bu olağandışı bir durumsa bu bizim söylediğimiz çocuklarımızın okul içerisine odaklanmaları, okul dışında, öğretmenleri dışında başka bir şeyden fayda ummamalarından kaynaklanıyordur. Sınavın güvenliğine en küçük bir şaibe düşürecek bir olay olsaydı biz gereğini zaten yapardık. Çocuklarımızın bütün sınav ve başarı namusu bize emanet. Biz bu emanete sahip çıkmak için 1 milyon 200 bin kişilik bir orduyla gece gündüz çalışıyoruz.” ◊ DHA

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#Bakan Tekin#Yusuf Tekin#LGS

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