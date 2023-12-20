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Tekin’den Göksu’ya: Az kalsın İBB Başkanı diyecektim

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#Esenler#Yusuf Tekin#Tevfik Göksu
Tekin’den Göksu’ya: Az kalsın İBB Başkanı diyecektim
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 07:00

Esenler’de okul açılışına katılan Bakan Tekin, kürsüden Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya teşekkür ederken “Az kalsın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyecektim” dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Esenler Tuna Eğitim Vadisi’nde yer alan Erhan Boysanoğlu İlkokulu, Süleyman Çetinsaya Ortaokulu ve Esenler Kantur Spor Salonu açılış törenine katıldı. Bakan Tekin, sözlerine protokolde yer alanlara ve okulların açılışında emeği geçenlere teşekkür ederek başladı. Mart 2024’teki yerel seçim öncesi Bakan Tekin’in Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya teşekkür edeceği anda “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyecektim” sözleri dikkat çekti.

Tekin’den Göksu’ya: Az kalsın İBB Başkanı diyecektim

OECD ORTALAMASI ÜZERİNDEYİZ

Bakan Tekin, hayırseverlere de teşekkür ederek şöyle devam etti: “Ben sadece hayırseverlerimizin yaptığı açılışlara gittim şimdiye kadar. Bütçeden yaptığımız açılışlara dahil olmadım. Yılda ortalama 4-5 bin civarında derslik ihtiyacımız ortaya çıkıyor. Ayırdığımız kaynak yetmediği zaman imdadımıza hayırseverlerimiz yetişiyor. Uluslararası değerlendirmelere göre Türkiye fiziki şartlar konusunda OECD ortalamalarının üzerinde.”

 

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#Esenler#Yusuf Tekin#Tevfik Göksu

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