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Tekin zamları Danıştay’a taşıdı

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#Gürsel Tekin#Zam#Danıştay
Tekin zamları Danıştay’a taşıdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 07:00

CHP eski milletvekili Gürsel Tekin, vergi ve harçlarda yapılan artışlara ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları’nın iptal edilmesi için Danıştay’a başvurdu.

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Tekin’in avukatı Yiğit Acar tarafından Danıştay Başkanlığı’na gönderilen dilekçede özetle şunlara yer verildi: “Resmi Gazete’de 07 Temmuz 2023’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile vergi ve harçlarda oransal ve belirleme şeklinde artışlar hakkaniyet, ölçülülük, orantılılık ilkelerine aykırı şekilde yapılmıştır. Bu artışlar Anayasa’nın 73’üncü maddesinin 3’üncü ve 4’üncü fıkralarına aykırıdır. Yasama sınırlarında kalan yeni bir vergi niteliğindeki işlemin Cumhurbaşkanınca tesis edilerek, sanki yasal arttırım şeklinde kullanılmış olması meşru değildir.”

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#Gürsel Tekin#Zam#Danıştay

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