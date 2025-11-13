×
Gündem Haberleri

Tekin: Bu bina CHP’lilerin emeğidir

Güncelleme Tarihi:

#CHP İstanbul#Gürsel Tekin#Canan Kaftancıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 07:00

MAHKEME kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı görevine getirilen Gürsel Tekin, Sarıyer’deki il binasının satın alma sürecine ilişkin iddialara sosyal medya hesabından  cevap verdi: “ Söz konusu bina, dönemin CHP Genel Merkezi tarafından 24 milyon 800 bin TL’lik bedelin doğrudan banka kanalıyla gönderilmesiyle alınmış; eksik kalan tutar ise dönemin İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu öncülüğünde başlatılan ‘Bir Tuğla da Sen Koy’ kampanyasıyla, partililerimizin ve yurttaşlarımızın katkılarıyla tamamlanmıştır. Bu bina, CHP’lilerin emeği, alın teri ve dayanışmasının simgesidir. İddiaların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığı binası anasının ak sütü gibi helaldir. Partimizin onuruna ve emeğine gölge düşürülmesine izin vermeyiz.”

