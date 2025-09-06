Tekin: Aslan arkadaşlarım

Haberin Devamı

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı ara kararla CHP’nin 38’inci İstanbul İl Kongresi iptal edilmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, il yönetim kurulu üyeleri ile 196 kişiden oluşan Üst Kurul-Kurultay Delegeleri’nin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilmişti. Mahkeme, eski CHP milletvekili Gürsel Tekin ile Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Ekran Narsap’tan oluşan geçici yönetimi görevlendirmişti.

TEKİN: PAZARTESİ İL BİNASINDAYIM

Pazartesi günü CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gelerek göreve başlayacağını açıklayan Gürsel Tekin, sosyal medyada yayınladığı bir video ile kendisi ile atanan 4 kişilik heyeti tek tek tanıttı. Tekin yayınladığı videoda özetle şunları söyledi: “Ben Gürsel Tekin. Uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi’nin çeşitli kademelerinde görev yapan ve İstanbul’da da 3.5 yıl il başkanlığı yapan bir insanım. Yine benim gibi bu heyette, önümüzdeki günlerde krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 tane çok tecrübeli, deneyimli Cumhuriyet Halk Partisi kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık.”

Kısa süre sonra videoda yer alan Hasan Babacan ile Müjdat Gürbüz’ün heyetten ayrıldığı öğrenildi. Gürsel Tekin, heyetten çekilen iki ismi anlayışla karşıladığını belirtip, “Olabilir, ayrılabilirler. Onları da anlayabiliyorum. Hasan’ı da, Müjdat’ı da çok severim. Onlara karşı bir kırgınlığım yok. Tek başıma da kalsam, pazartesi günü İl Başkanlığı’na gidip görevimi yapacağım” dedi.

HEYET 2 KİŞİ EKSİLDİ

Kayyum heyetinden çekilme kararı alan Hasan Babacan sosyal medya hesabından “CHP’ye gönül vermiş, yıllarını bu partiye adamış biri olarak, partimizin bu süreci sağduyu, birlik ve beraberlik içinde atlatması gerektiğine inanıyorum. Bu doğrultuda, şahsıma tevdi edilen görevi kabul etmeme kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi. Babacan, dün CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’i ziyaret etti. Babacan’ın kayyum heyetinden ayrılması üzerine CHP, Babacan hakkındaki partiden ihraç talebini geri çekti. Daha sonra CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, heyetten Müjdat Gürbüz’ün de çekildiğini duyurdu.