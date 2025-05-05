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Tekin ailesinin bungalov tatili kâbusa döndü

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#İstanbul#Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi#Çocuk
Tekin ailesinin bungalov tatili kâbusa döndü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 07:00

Hafta sonu tatil için Sapanca’ya giden Tekin ailesinin 6 yaşındaki kızları İkrasu, bungalov evin havuzunda baygın bulundu. Hastaneye kaldırılan minik İkrasu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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İstanbul’da yaşayan Tekin Ailesi, hafta sonu tatilini geçirmek üzere gittikleri Sakarya Sapanca’daki bungalov eve yerleşti. Ailenin kızları İkrasu, önceki gün akşam saatlerinde bungalov evin havuzunda baygın halde bulundu. Babası tarafından hemen havuzdan çıkarılan çocuk, hastaneye götürüldü. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Tekin çifti gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan İkrasu Tekin’in çocuğun daha önce kalp rahatsızlığı geçirdiği, bu nedenle de tedavi gördüğü öğrenildi. İkrasu’nun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

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#İstanbul#Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi#Çocuk

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