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Tekin açıkladı: Kurtuluş Savaşı yerine Milli Mücadele

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#Yusuf Tekin#AK Parti#Milli Eğitim Bakanlığı
Tekin açıkladı: Kurtuluş Savaşı yerine Milli Mücadele
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2026 07:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Partili vekillerle bir araya geldiği toplantılarda müfredatta yapılan değişiklikleri anlattı. Yeni müfredatta ‘Kurtuluş Savaşı’ ifadesinin çıkarılarak yerine ‘Milli Mücadele’ kavramının getirileceği bilgisini aktaran Bakan Tekin sunumunda, “Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı” dedi.

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4+4+4 sisteminin de tartışıldığı toplantıda Bakan Tekin, “Öğrenciye bilişsel yük olmanın dışında başka bir işe yaramayan, anlamlı öğrenmeye hizmet etmeyen, yaşam becerilerinin gelişimine katkı sağlamaktan uzak içerikler öğretim programlarından kaldırılarak ortalama yüzde 35 oranında içerik sadeleşmesi yapıldı” dedi.  Toplantıda, bir milletvekilinin Kürtçe eğitim konusunu gündeme getirmesi üzerine Bakan Tekin’in, “Hükümetimizin politikası, benimle ilgili değil” dediği öğrenildi. Bazı milletvekilleri yabancı dil konusunda eğitime ağırlık verilmesi gerektiğini, özellikle ortaokul ya da lisede bir yıl boyunca bu eğitimin sürdürülmesi gerektiği önerilerinde bulundu.

HARİTALAR DA GÜNCELLENDİ

Bakan Tekin’in sunumuna göre Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda bazı haritalar güncellendi. Haritalar, özellikle Türkiye’nin jeopolitik konumu, tarihi ve bölgesel gelişim süreçlerini içeriyor. Yayımlanan haritalar, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren baskı ve dağıtımı yapılacak ders kitapları ve eğitim araçlarında kullanılacak.

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#Yusuf Tekin#AK Parti#Milli Eğitim Bakanlığı

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