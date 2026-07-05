Tekin açıkladı: Kurtuluş Savaşı yerine Milli Mücadele

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4+4+4 sisteminin de tartışıldığı toplantıda Bakan Tekin, “Öğrenciye bilişsel yük olmanın dışında başka bir işe yaramayan, anlamlı öğrenmeye hizmet etmeyen, yaşam becerilerinin gelişimine katkı sağlamaktan uzak içerikler öğretim programlarından kaldırılarak ortalama yüzde 35 oranında içerik sadeleşmesi yapıldı” dedi. Toplantıda, bir milletvekilinin Kürtçe eğitim konusunu gündeme getirmesi üzerine Bakan Tekin’in, “Hükümetimizin politikası, benimle ilgili değil” dediği öğrenildi. Bazı milletvekilleri yabancı dil konusunda eğitime ağırlık verilmesi gerektiğini, özellikle ortaokul ya da lisede bir yıl boyunca bu eğitimin sürdürülmesi gerektiği önerilerinde bulundu.

HARİTALAR DA GÜNCELLENDİ

Bakan Tekin’in sunumuna göre Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda bazı haritalar güncellendi. Haritalar, özellikle Türkiye’nin jeopolitik konumu, tarihi ve bölgesel gelişim süreçlerini içeriyor. Yayımlanan haritalar, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren baskı ve dağıtımı yapılacak ders kitapları ve eğitim araçlarında kullanılacak.