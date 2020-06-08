MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTekerler Kerim için döndü
GeriGündem Tekerler Kerim için döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL
Haber Giriş: 08.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Tekerler Kerim için döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tekerler Kerim için döndü
Abone Olgoogle-news

Kartal'da 1 Haziran gecesi motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Kerim Çınar’ın babası Cafer Çınar, oğlunu anmak için motosikletçilere çağrı yaptı.

Toplu sürüş düzenleyen motosikletçiler önce Cafer Çınar’a başsağlığı diledi, sonra da Kerim’in mezarını ziyaret etti. Cafer Çınar sosyal medya hesabından oğlu Kerim’le ilgili duygusal bir mektup kaleme aldı ve motosiklet camiasını oğlunun dün okunan duasına çağırdı. Kerim’in motosiklet gruplarıyla beraber olup çok gezmek istediğini anlatan Cafer Çınar mektubunda, şöyle yazdı: “Motosiklet öcüdür, şeytandır demedim oğlumun arkasında durdum. Çocukken benim doğru dürüst bisikletim bile olmadı. Oğlumun hevesi kalmasın dedim. Kimsenin malında gözü kalmasın dedim. En iyi, en yeni motosikletlerden almaya çalıştım. Ehliyet almasında yardımcı oldum. Ekipmanlarını gidip beraber aldık. Onun sayesinde ben de 40’ımdan sonra motosiklet ehliyeti aldım. 2 yılı geçti baba oğul gibi değil arkadaş gibi yüzlerce yolculuk yaptık. Uzun yollara gittik.”

TOPLU SÜRÜŞLE ANDILAR

Türkiye Motosiklet Platformu (TMP) ve Motosikletli Arama Kurtarma Derneği (MAKUD) Cafer Çınar’ın çağrısına kayıtsız kalmadı. Kerim için toplu sürüş düzenlendi. Motosikletliler ilk olarak Cafer Çınar’a Sultanbeyli’deki evinde taziyede bulundu, daha sonra da Kerim Çınar’ın mezarına giderek dualar okudular.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle