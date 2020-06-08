Tekerler Kerim için döndü

Toplu sürüş düzenleyen motosikletçiler önce Cafer Çınar’a başsağlığı diledi, sonra da Kerim’in mezarını ziyaret etti. Cafer Çınar sosyal medya hesabından oğlu Kerim’le ilgili duygusal bir mektup kaleme aldı ve motosiklet camiasını oğlunun dün okunan duasına çağırdı. Kerim’in motosiklet gruplarıyla beraber olup çok gezmek istediğini anlatan Cafer Çınar mektubunda, şöyle yazdı: “Motosiklet öcüdür, şeytandır demedim oğlumun arkasında durdum. Çocukken benim doğru dürüst bisikletim bile olmadı. Oğlumun hevesi kalmasın dedim. Kimsenin malında gözü kalmasın dedim. En iyi, en yeni motosikletlerden almaya çalıştım. Ehliyet almasında yardımcı oldum. Ekipmanlarını gidip beraber aldık. Onun sayesinde ben de 40’ımdan sonra motosiklet ehliyeti aldım. 2 yılı geçti baba oğul gibi değil arkadaş gibi yüzlerce yolculuk yaptık. Uzun yollara gittik.”

TOPLU SÜRÜŞLE ANDILAR

Türkiye Motosiklet Platformu (TMP) ve Motosikletli Arama Kurtarma Derneği (MAKUD) Cafer Çınar’ın çağrısına kayıtsız kalmadı. Kerim için toplu sürüş düzenlendi. Motosikletliler ilk olarak Cafer Çınar’a Sultanbeyli’deki evinde taziyede bulundu, daha sonra da Kerim Çınar’ın mezarına giderek dualar okudular.