×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Tekerlekli yalı’ isyanı! Boğaz’daki karavan işgaline tepki var

Güncelleme Tarihi:

#Karavan#BOĞAZ#PARK
‘Tekerlekli yalı’ isyanı Boğaz’daki karavan işgaline tepki var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 07:00

Sarıyer’de sahil şeridi üzerinde son günlerde artan karavan parkları, vatandaşların tepkisine yol açtı. Harekete geçen yetkililer bölgede park halinde bulunan 30’un üzerinde karavanı kaldırttı.

Haberin Devamı

İstanbul Sarıyer sahil şeridi üzerinde bulunan Kefeliköy ve Piyasa caddelerinde son günlerde park eden karavan sayısı giderek arttı. Kendi araçlarını park edecek yer bulamadıklarını ifade eden bölge sakinleri şikayetlerini Büyükdere ve Merkez mahallesi muhtarlıklarına bildirdi.

‘‘BU İŞGALDİR”

Konuyu hukuki yönden değerlendiren Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı avukat Sami Güleçyüz, “Park yasağı olmayan yere motorlu araçlar park edilebilir. Karavanlar iki çeşit; bir motokaravanlar var, bir de sabit karavanlar var. Bunların yaptığı iş park değildir, bunun adına park denemez, bu işgaldir. Çünkü motoru olmayan römork şeklinde karavanın araçlar için ayrılmış park yerine park etmesi, prefabrik bir evin gelip oraya kondurulmasıyla hiç farkı yoktur. Bunun adı işgaldir. Karayolları Trafik Kanunu’nda bu konuda bir açıklık, bir eksiklik var. Bu boşluktan yararlanarak karavan sahipleri bu işi suiistimal ederek gelip karavanlarını park ediyorlar. Çok acil bir şekilde Karayolları Trafik Kanunu’ndaki bu düzenlemenin ele alınması lazım.” dedi. Harekete geçen yetkililer bölgede park halinde bulunan 30’un üzerinde karavanı kaldırttı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karavan#BOĞAZ#PARK

BAKMADAN GEÇME!