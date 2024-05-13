‘Tekerlekli yalı’ isyanı! Boğaz’daki karavan işgaline tepki var

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İstanbul Sarıyer sahil şeridi üzerinde bulunan Kefeliköy ve Piyasa caddelerinde son günlerde park eden karavan sayısı giderek arttı. Kendi araçlarını park edecek yer bulamadıklarını ifade eden bölge sakinleri şikayetlerini Büyükdere ve Merkez mahallesi muhtarlıklarına bildirdi.

‘‘BU İŞGALDİR”

Konuyu hukuki yönden değerlendiren Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı avukat Sami Güleçyüz, “Park yasağı olmayan yere motorlu araçlar park edilebilir. Karavanlar iki çeşit; bir motokaravanlar var, bir de sabit karavanlar var. Bunların yaptığı iş park değildir, bunun adına park denemez, bu işgaldir. Çünkü motoru olmayan römork şeklinde karavanın araçlar için ayrılmış park yerine park etmesi, prefabrik bir evin gelip oraya kondurulmasıyla hiç farkı yoktur. Bunun adı işgaldir. Karayolları Trafik Kanunu’nda bu konuda bir açıklık, bir eksiklik var. Bu boşluktan yararlanarak karavan sahipleri bu işi suiistimal ederek gelip karavanlarını park ediyorlar. Çok acil bir şekilde Karayolları Trafik Kanunu’ndaki bu düzenlemenin ele alınması lazım.” dedi. Harekete geçen yetkililer bölgede park halinde bulunan 30’un üzerinde karavanı kaldırttı.