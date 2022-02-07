Tekerlekli sandalyeyle hırsızları kovaladı

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İstanbul Zeytinburnu’nda önceki gün 19.00 sıralarında tekel bayisi işleten Murat Emrak’ın işyerine yabancı uyruklu iki kişi geldi. İçki fiyatlarını soran ikili işyeri sahibinin tekerlekli sandalyede olduğunu fark etti. Yaklaşık 800 lira değerindeki içki şişelerini alan kişiler kaçtı. Tekerlekli sandalyedeki Murat Emrak, kaçan hırsızların peşinden gitti ancak yakalayamadı.

ENGELİNDEN FAYDALANDILAR

Daha önce de benzeri bir olay daha yaşadığını belirten Murat Emrak “2 Afgan misafirimiz, ben misafir diyorum onlara, dükkana gelip bir şeyler sordular. Ufak tefek bir alışveriş yaptılar. Bu sırada engelli olduğumu fark ettiler, belki daha önce de tespit etmiş olabilirler. Durumumdan faydalanarak dolaptan ve raftan ağır alkol bir kaç şişe ürünü çalıp kaçtılar. Peşlerinden gittim o anki refleksle ama maalesef yakalayamadım. Daha önce de bir defa başıma gelmişti yakaladım. 700-800 lira civarı bir zararım var” dedi.

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‘BEYNİNDE VE ZİHNİNDE ENGEL OLAN HIRSIZLAR...’

Murat Emrak daha sonra sözlerine şunları ekledi: “Bakışlarından bir şey yapacaklarını hissettim, sezdim. Tekerlekli sandalyede olduğumu gördüler. Konuşmalarından farklı bir olay yaşayacağımı hissettim ama bu kadarını beklemedim. İlk etapta alkol fiyatlarını sordular. Hırsızlık kötü bir olay ama ben engelimle bu kadar savaş verirken sabahın köründe gelip gecenin yarısına kadar ekmeğimin peşindeyken vücutlarında engel olmayan, beyninde ve zihninde engel olan hırsızlar tarafından mağduriyeti yaşamam beni üzdü.”