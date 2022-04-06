Tekerlekli sandalyeden dehşet saçtı

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Antalya’da özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Güllü Akman (25), 2020 yılında internetten tanıştığı Onur Duygulu (25) ile 1.5 aylık arkadaşlığın ardından 17 Ekim 2020 tarihinde evlendi. Onur Duygulu sürekli alkol almaya ve Güllü Akman’a şiddet uygulamaya başladı. 7 aylık hamileyken de şiddet gören Güllü Akman, 15 Haziran 2021 tarihinde eşi tarafından evden atıldı. Çift, 17 Kasım 2021 tarihinde boşandı.

Onur Duygulu, 30 Ocak’ta pompalı tüfekle Akman’ı sağ kol ve omuz bölgesinden yaraladı. Sesleri duyarak dışarı çıkan baba Süleyman Akman ise silahla peşinden gittiği eski damadı Onur Duygulu’yu ateş ederek bacağından yaraladı. Gözaltına alınan Onur Duygulu serbest bırakıldı.

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ADLİYEDE SALDIRDI

Dün Antalya Adliyesi’nde hâkim karşısına çıkan Onur Duygulu, adliye çıkışında, tekerlekli sandalyesinden çıkardığı tabanca ile baba Süleyman Akman, Güllü Akman ve kardeşleri Bilal Akman ile Kübra Akman’ın üzerine ateş etti. Olayda Bilal Akman bacağından vuruldu. Adliyede görevli polis ekipleri cadde üzerinde Onur Duygulu ile kendisine tabancayı verdiği iddia edilen arkadaşı Ramazan A.’yı gözaltına aldı.