Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tekerlekli sandalyeden dehşet saçtı

#Güllü Akman#Tekerlekli Sandalye#Onur Duygulu
Tekerlekli sandalyeden dehşet saçtı

Boşandığı Güllü Akman’ı yaraladığı gerekçesiyle hâkim karşısına çıkan Onur Duygulu, dava sonrası adliye çıkışında tekerlekli sandalyesinden, eski eşi ve ailesine kurşun yağdırdı. Olayda Güllü Akman’ın kardeşi Bilal Akman yaralandı.

Haberin Devamı

Antalya’da özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Güllü Akman (25), 2020 yılında internetten tanıştığı Onur Duygulu (25) ile 1.5 aylık arkadaşlığın ardından 17 Ekim 2020 tarihinde evlendi. Onur Duygulu sürekli alkol almaya ve Güllü Akman’a şiddet uygulamaya başladı. 7 aylık hamileyken de şiddet gören Güllü Akman, 15 Haziran 2021 tarihinde eşi tarafından evden atıldı. Çift, 17 Kasım 2021 tarihinde boşandı.

Tekerlekli sandalyeden dehşet saçtı

Onur Duygulu, 30 Ocak’ta pompalı tüfekle Akman’ı sağ kol ve omuz bölgesinden yaraladı. Sesleri duyarak dışarı çıkan baba Süleyman Akman ise silahla peşinden gittiği eski damadı Onur Duygulu’yu ateş ederek bacağından yaraladı. Gözaltına alınan Onur Duygulu serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Tekerlekli sandalyeden dehşet saçtı

ADLİYEDE SALDIRDI

Dün Antalya Adliyesi’nde hâkim karşısına çıkan Onur Duygulu, adliye çıkışında, tekerlekli sandalyesinden çıkardığı tabanca ile baba Süleyman Akman, Güllü Akman ve kardeşleri Bilal Akman ile Kübra Akman’ın üzerine ateş etti. Olayda Bilal Akman bacağından vuruldu. Adliyede görevli polis ekipleri cadde üzerinde Onur Duygulu ile kendisine tabancayı verdiği iddia edilen arkadaşı Ramazan A.’yı gözaltına aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güllü Akman#Tekerlekli Sandalye#Onur Duygulu

BAKMADAN GEÇME!

Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça

BAKMADAN GEÇME!

Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça