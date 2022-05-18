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Tekerlek paniği! Dükkan sahibi durdurdu

#İstanbul#Avcılar#Tekerlek
Tekerlek paniği Dükkan sahibi durdurdu

İstanbul Avcılar'da hareket halindeki cipten kopan tekerlek, D-100 Karayolu yan yoldaki bilgisayar parçası satılan iş yerine girmek üzereyken dükkan sahibi tarafından durduruldu.

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Denizköşkler Mahallesi’nde bulunan D-100 Karayolu yan yol üzerindeki iş yerinde olan Osman Arduç, duyduğu gürültü üzerine araçtan kopan tekerleğin yuvarlanarak kendilerine doğru geldiğini fark etti. Hemen dışarı çıkan Arduç, iş yerinin vitrin camına doğru gelen tekerleğe müdahalede bulunarak durdurdu. Cip ise sol arka tekerleksiz bir süre ilerledi.

Tekerlek paniği Dükkan sahibi durdurdu

Osman Arduç, "Büyük gürültü duydum. Kaza olduğunu sandım. Tekerleğin dönerek vitrine geldiğini görünce koşup müdahale ederek devrilmesini sağladım. Aksi halde işyerinde ben veya müşterilerime çarpabilir, içeride büyük hasara yol açabilirdi" dedi.

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Tekerlek paniği Dükkan sahibi durdurdu

 

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#İstanbul#Avcılar#Tekerlek

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