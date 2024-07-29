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Tekelde vahşet

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Sincan#Uyuşturucu
Tekelde vahşet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 07:00

Ankara Sincan’da tekel bayi işleten Ümit Kaya (37) ve kardeşi Kazım Kaya önceki gün saat 23.00 sıralarında dükkânı kapatmak üzere hazırlık yaptıkları sırada, aynı mahallede oturan Mete Atak, içki almak istedi.

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Ümit Kaya saatin geç olduğunu belirterek satış yapamayacağını söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mete Atak üzerinde bulunan bıçakla Ümit ve Kazım Kaya’ya saldırdı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerini de bıçakla tehdit eden Atak, jandarma tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. 9 yerinden bıçaklanan Ümit Kaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazım Kaya ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kazım Kaya’nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

KATİLİNE ÖNCEDEN YARDIM ETMİŞ

Kaya kardeşlerin akrabası Ferhat Berber, “3 çocuğu yetim kaldı. Kemerli Jandarması, bunu uyuşturucu ile yakaladı. Niye salıyorsun geri? O çocuğa da yardım etmişliği var Ümit’in. ‘Ailesi aç kaldı, susuz kaldı’ diye para vermiş insan” dedi.

 

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#Ankara#Sincan#Uyuşturucu

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