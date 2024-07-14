Tekel cinayetinde oğlu öldürülen baba kan parasına tepki gösterdi

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İSTANBUL Esenyurt’ta tekel bayisi sahibi Cantürk Erzen’le aralarında alacak - verecek meselesi bulunan Tarık Özer, oğlu Azat Özer ve kardeşi Murat Özer, 28 Temmuz 2023 akşamı Erzen’in tekel bayisine gitti. O sırada dükkânda Cantürk Erzen’in oğlu Yunus Emre Erzen (23), kuzeni Yusuf Erzen ve arkadaşı Batuhan Bayındır bulunuyordu. Çıkan tartışmada Tarık Özer, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’ı silahla vurarak öldürdü. Yusuf Özer ve Murat Özer ise yaralandı. 4 kişi tutuklandığı olayda 10 şüpheliye dava açıldı. Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 4 tutuklu sanık cezaevinden SEGBİS’le katıldı.

Baba Cantürk Erzen “Beni istedikleri zaman bulabilirlerdi. Beni niye aramıyorlar? Niye çocuğun dükkânına gidiyorlar? Niye 9 mermi sıktın çocuğa? O çocuk size ne yaptı? Bana para teklif ediyorsunuz. Çocuğumun kan parasıyla ev mi alacağım” dedi. Duruşma erteledi.