Tekel bayisinde 'kıyma çekilir' afişi

Haberin Devamı

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kasaplar dışında birçok meslek grubuna mensup esnafın kurbanlık etin işlenmesi ve kıyma çekimi gibi işlemleri yaptığını belirterek, bunların hijyenik olmadığı uyarısında bulundu. Yardımcı, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 'Kurban Hizmetleri ve Kurban Bayramı Denetimleri' hakkındaki 2021 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ ile belirlenen kurallar hakkında kasap haricindeki iş yerlerine uyarıda bulundu. Ancak geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kasap dışındaki esnafın 'kıyma çekilir' afişleri asarak, yetkisiz oldukları halde kıyma çekim işlemi yaptıkları belirlendi.

TEKEL BAYİSİNDE KIYMA ÇEKİLİYOR

Antalya'nın Kepez ilçesinde geçen yıl bir nalbur dükkanı önüne asılan 'kıyma çekilir, bıçak bilenir' yazılı afişin ihbar üzerine kaldırıldığını hatırlatan Osman Yardımcı, bu bayram ise yine Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bir tekel bayisinin önüne, 'Kıyma Çekilir' yazılı büyük bir afiş asıldığını açıkladı. Yardımcı, Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'nde bir fast food işletmesinin de 'Kıyma çekilir' yazılı afiş astığını açıkladı. Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde de bir tekel bayisinin yine aynı afişi asarak, kıyma çekimi yaptığını dile getiren Osman Yardımcı, tüm bu işletmeleri Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine bildirdiklerini söyledi. Yardımcı, "İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında, yetkisi olmayan kişiye 21 bin 6 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 42 bin 76 lira ceza uygulanıyor. Türkiye'nin birçok ilinde maalesef bu olaylarla karşılaşıyoruz. Alo 174 Gıda İhbar Hattı'na bu tür yerler ihbar edilmeli. 'Hijyenik açıdan da bu tür yerler çok tehlikeli" diye konuştu.

Haberin Devamı

KASAPLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

İstanbul'da kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, etlerini kıyma yaptırmak için kasapların önünde yoğunluk oluşturdu. Kıyma çekim ücretinin kilogram başına 15 lira ile 50 lira arasında değiştiği görülen kasapların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Haberin Devamı

'KİLO BAZLI 30-50 LİRA'

Kasap Harun Gündoğdu, "Her zamanki gibi Kurban Bayramı'nda yoğunluklar artıyor. Etlerimizi yetiştiriyoruz müşterilere. Kuşbaşı olarak geri veriyoruz. Kesim talebi oluyor, ama biz kesim talebini geri çeviriyoruz. Çünkü biz sadece işlemi yapıyoruz. Gelen etleri işliyoruz. Kuşbaşı, biftek şeklinde müşterimize geri veriyoruz. Kıyma, kuşbaşı işleme fiyatlarımız kilo bazlı 30 lira, kuzu 50 lira şeklinde değişiyor" dedi.

‘BU İŞİN VAZGEÇİLMEZİ’

Etlerini kıyma yaptırmaya gelen Yaşar Türkmen, "Kurbanlarımız kesildi. Tüm kesenlerin iyi niyetini Allah kabul etsin. Kesemeyenlere Allah nasip etsin. Bu işin vazgeçilmezi kıyma işi. Kışa hazırlık, köftelik. 5 kilo civarında bununla ilgili hazırlık yaptık. Çektirdik kıymamızı gidiyoruz" dedi.

Haberin Devamı

'DİNLENDİRİLİP BUGÜN GETİREN DAHA YOĞUN'

Et hakkında bilgi veren kasap sahibi Uğur Aykar, "Halkımız bilinçli, dün getirdikleri kıyma sıcak olduğu için dinlendirip bugün daha yoğun getiriyorlar. Bugünkü kıymanın dinlenmiş olarak çekilmesi, etin dinlenmesi her zaman için daha güzel yemek olmasına ve tüketilmesine sebep oluyor. Aynı gün kesilen kurbanların, aynı gün tüketilmesi iyi bir sonuç vermez ette. Halkımız bilinçli olarak ikinci gün, üçüncü gün getiriyor. Halkımız onu çok bilmiyor ama bilenler döş, kaburga ve kol gerdan gibi yerleri kıyma çektiriyorlar. Kıyma çekimi bu sene 20 lira. Et işlemeli kıyma, kuş başı, biftek yaparsak 35 lira ile 50 lira arasında yapılıyor. Kuzunun tamamına 1000 lira, tam teşekküllü pirzola, haşlama, lokum, tam yemeklik şeklinde tabaklanıyor. Streçlenip dolaba konulacak şekilde 1000 lira kuzu" dedi.

Haberin Devamı