Tekel bayi cinayetinde akılalmaz savunma: İnsan öldürmeye şortla mı gideceğim?

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Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Tarık, Azat, Servet ve Murat Özer bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Müştekiler Cantürk Erzen, Solmaz Erzen ve Yusuf Erzen ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Tarık Özer savunmasında, böyle bir olaya bulaştığı için çok pişman olduğunu belirterek, kendisine baba diye bağıran oğlunu koruma içgüdüsüyle maktul Yunus Emre Erzen'in bacaklarına ateş ettiğini söyledi.

Özer, kimseyi öldürmek amacıyla ateş etmediğini ve hayatı boyunca bir karıncayı bile incitmediğini ifade etti.

Ofisinin olayın yaşandığı tekel bayisine çok yakın olduğunu belirten sanık Servet Özer, "Ben denildiği gibi bir şey tasarlamış olsaydım şortla gitmezdim. İnsan öldürmeye şortla mı gideceğim. HTS kayıtları ortada, benim elimde sigara dışında bir şey yoktur. Ben aylardır boşu boşuna tutukluyum. Müdahale ettiğim tek şey ikisini ayırmaktı." ifadesini kullandı.

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Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisinde 28 Temmuz 2023'te bazı kişiler arasında kavga çıkmış, şüpheliler tarafından silahla ateş açılması sonucu Yunus Emre Erzen olay yerinde, Batuhan Bayındır da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Yusuf Erzen de yaralanmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer'in, Yunus Emre Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Batuhan Bayındır'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, Yusuf Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Sanıkların ayrıca "kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek veya patlayıcı madde kullanmak" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar, "ruhsatsız silah bulundurmak"tan da 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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İddianamede, tutuksuz sanıklar Adem Kılıç, Erdal Adıyaman, Ercan Topçu, Vedat Erkin, Nimetullah Özer ve Hüsamettin Ahmetoğlu'nun da "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları öngörülüyor.