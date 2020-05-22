Tekamül ne demek? Tekamül kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Tekamül kelimesinin anlamı; gelişme, evrim, olgunlaşma anlamlarına gelmektedir. Değişik alanlarda farklı ve özelleşmiş manalarda kullanılan bir terim olarak açıklanabilir. Maneviyatla ilgilenen alanlarda maddi evrim veya biyolojik evrim manasında kullanılmaz.



Tekamül Ne Demektir?



TDK'da tekamül; gelişim, olgunlaşma ve evrim anlamlarını içermekte olup, sözcük kavramı şeklinde gelişip olgunlaşma anlamına gelmekte. Hem dini hem de sosyal bilimlerin literatüründe kullanılmasının nedeni, tekamül kelimesinin sözcük anlamından kaynaklanıyor.



Bununla beraber İslam'da bilhassa Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen anlam ile evrimci bireylerin tekamül sözcüğüne biçtikleri anlam birbirinden oldukça farklıdır. Daha doğru bir şekilde anlatmak gerekirse, birbiriyle hiçbir bağlantısının olmadığı söylenebilir. Aynı vaziyetin, sosyal bilimlerin tekamül kavramına biçmiş olduğu anlam içinde geçerli olduğu söylenebilir