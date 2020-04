Tek yürek olduk mesafeleri aştık.. 100. yılda sınırsız gurur

Başkentte Meclis’teki ilk tören Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un anıta kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktığı törene Başkanvekilleri Celal Adan, Süreyya Sadi Bilgiç ve Levent Gök, Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile sınırlı sayıda idari personel katıldı. Katılımcıların geniş bir alana yayıldığı törende, bando takımı ile korumalar mesafeli şekilde dururken saygı nöbetçisi polisler de maske taktı.

ANITKABİR BU KEZ FARKLIYDI

Ulusal bayramlarda yüz binlerce vatandaşı ağırlayan Anıtkabir ise dün ilk kez koronavirüs önlemleri altında sade bir törene tanıklık etti. Devlet erkânı, Meclis Başkanı Şentop başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir’e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bazı bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile çok sayıda milletvekili gitti. Şentop dışında heyettekiler maske takarken Aslanlı Yol’daki yürüyüş, mozoleye çelenk bırakılması ve Anıtkabir Özel Defteri’nin imzalanması sırasında sosyal mesafe korundu.

BİRLİKTE YÜRÜDÜLER

Şentop’un Misakı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladığı sırada Oktay ve Kılıçdaroğlu hazır bulundu. Bahçeli, Akşener ve diğer protokol üyeleri ise kulenin girişinde bekledi. Törenin ardından CHP milletvekilleri ve partililer, Kılıçdaroğlu ile toplu fotoğraf çektirdi. Anıtkabir’de merdivenlerin inişinden itibaren Meclis Başkanı Şentop, Oktay, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli bir süre birlikte yürüdü. Gazetecilerin sınırlı olarak alındığı Ankıtkabir’e milletvekilleri ve bakanların danışmanlarından oluşan kalabalık bir grubun girişine izin verilmesi dikkat çekti.

VATAN EMİN ELLERDE

Meclis Başkanı, Anıtkabir Özel Defteri’ne “Gazi Meclis’imizin ilk Reisi, Milli Mücadele’nin Başkomutanı, Cumhuriyetin banisi, büyük Gazi” hitabıyla başlayan mesajında özetle şunları yazdı: “Bugün bütün Türkiye ve gönlü ay yıldız ile çarpan dünyanın her yerindeki kardeşlerimiz, dostlarımız bu bayramı ve yıl dönümünü coşkuyla kutlamaktadır. Fedakarlıkla yürütülen mücadeleler neticesinde bugün Türkiye, dünyanın saygın ülkelerinden birisidir ve milletimiz her alanda insanlığın aziz ve mümtaz bir mensubudur. Bütün şehitlerimizle beraber emin olunuz ki Türkiye ve TBMM, Milli Mücadele’nin manasına bağlı, Kuvayımilliye ruhunu müdrik ve ‘Ya istiklal, ya ölüm’ şiarıyla mücehhez vatan evlatlarının ve memleket sevdalılarının emin ellerindedir. Ruhunuz şad olsun.”

Meclis Başkanı’nın TBMM Tören Salonu’nda kutlamaları kabul ettiği tebrigat bu yıl salgın nedeniyle programdan çıkarıldı.

MASKELERLE ANITKABİR’E

Anıtkabir’deki törende TBMM Başkanı Mustafa Şentop hariç, katılımcılar maske taktı. Törende Şentop’un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Lideri Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Bahçeli, İYİ Parti Lideri Akşener ile birçok bakan da yer aldı.







BÜYÜK İDEALLER BU SALONDA YÜKSELDİ

Ulus’taki Birinci Meclis’te düzenlenen törene siyasilerin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da katıldı. Birinci TBMM Binası’nın önünde nöbet tutan Ankara Seğmenleri ile törene katılanlar da koronavirüs tedbirleri nedeniyle maske taktılar. Törenin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının da bina çıkışında verilen dezenfektan ile ellerini temizledikleri görüldü. Birinci Meclis’teki törende, 100 yıl önce aynı dakikalarda ilk konuşmayı yapan Sinop Mebusu Şerif Bey’in konuşmasının ses kaydı dinletildi. Meclis Başkanı Şentop burada, “Büyük ideallerin, 100 sene evvel bu küçük salonda devasa cesaretlerin ve koca yüreklerin omuzlarında yükseldiğini” vurguladı. Atatürk’ten sık sık alıntılar yapan Şentop, şunları söyledi: “Bu Meclis, zorluklar ve zorbalık karşısında sinmenin değil cesaretle onları alt etmenin milletimizin en asli kudreti olduğunu, her an bize ihtar eden bir abidedir. 100 yıl önce ve çetin şartlar altında kurulan bu Gazi Meclis, milletimizi teşkil eden bütün unsurları ve farklılıkları bünyesinde barındırıyordu. Şüphesiz ki bu kıymetli zevatın hiçbirisi, yanındakine benzeyerek ve dünya görüşünden yahut telakkilerinden vazgeçerek burada değildi. Fakat asıl örnek alınacak husus şuydu ki siyaset hırslarını ve iktidar arzularını bir tarafa koyup vatan ve istiklal için mücadele, millet menfaati söz konusu olduğunda her şeyi bir yana bırakmayı tercih ediyorlardı.

HAKÇA DÜZEN KURULMALI

Ne yazık ki bugünkü dünya düzeni, insanlığın büyük bölümü için kandan, savaştan, açlıktan ve en temel ihtiyaçları bile gidermeyi imkânsız kılan bir yoksulluktan ibarettir. Bütün insanlık olarak vazifemiz, kız çocuklarını diri diri gömen cahiliyeden bin beter bu dünya düzenini değiştirmek ve adil paylaşıma dayalı hakça bir düzen kurmaktır.”

100. YILA ÖZEL IŞIK ŞOV

TBMM Tören Alanı’nda dün akşam 100. yıla özel görkemli bir kutlama yapıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekilleri toplu halde İstiklal Marşı’nı okudu, ardından ışık ve lazer gösterisini izledi. (Selahattin SÖNMEZ)