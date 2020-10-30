Tek yürek bayramda buluştuk

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta törenlerle ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla, sevinçle kutlandı. Törenler koronavirüs önlemleri altında maskeli ve mesafeli yapıldı.

- İstanbul Valiliği’ndeki törene Vali Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgenaral Musa Avsever, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Aksu ile davetliler katıldı. Bağdat Caddesi’nde uzun araç konvoyu oluşturulurken, vatandaşlar ellerindeki Türk Bayrakları ve balonlarla çalınan marşlara eşlik etti. İBB Saraçhane Binası, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi’nde de ışık şovları ve mapping gösterimleri yer aldı. Çamlıca Camisi, Cumhuriyet Bayramı temalı mahyalarla aydınlatıldı.









- İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi törenle kutlanırken Konak’ta meşaleli bir yürüyüş düzenlendi. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürdü. Kortej Cumhuriyet Meydanı’na ulaştığında zeybek ekibi Ege yöresi oyunlarından oluşan gösterileriyle büyük alkış aldı.

- Kapadokya bölgesinde turizmciler, sıcak hava balonlarını Türk bayraklarıyla süsledi.

- Antalya’nın Kaş ilçesinde, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen 60 tekne marşlar eşliğinde geçiş yaptı.

- Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü öğrencilerine Büyükşehir Belediyesi Ejder3200, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Aktivasyon Merkezi üyeleri ve vatandaşların eşlik ettiği 97 kişilik ekip, Palandöken Dağı’nın zirvesine ‘Cumhuriyet tırmanışı’ gerçekleştirdi.

- Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde bir arkadaş grubu, bando takımıyla gösteri yaparak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

- Diyarbakır’da Valilik’teki törenin ardından kutlamalar, Anıt Park’taki Atatürk Anıtı’nın önünde sürdü.

- Eskişehir’deki törene yetkililerin yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Kocaeli’de kent merkezine boş sandalyelere bırakılan enstrümanlara teker teker gelerek konser vermeye başlayan müzisyenler, önce şaşkınlık sonra Cumhuriyet coşkusu yaşattı.

SAĞLIKÇILARA ÇİÇEK YAĞMURU









29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Ankara’da ilk tören Anıtkabir’de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin katıldığı resmi törenin ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretlerine açıldı. Ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle binlerce kişi Ata’nın ebedi istirahatgahına koştu. Koronavirüs tedbirleri altında halka açılan Anıtkabir’de görevliler sık sık vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı. TBMM’den 1’inci Meclis’e yapılan ‘Cumhuriyet Korteji’nde vatandaşlar, sağlık çalışanlarına kırmızı ve beyaz güller attı.