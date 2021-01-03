MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTek yumrukla yere serdi! TEM Otoyolu’nda akılalmaz kavga…
GeriGündem Tek yumrukla yere serdi! TEM Otoyolu’nda akılalmaz kavga…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 03.01.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

Tek yumrukla yere serdi! TEM Otoyolu’nda akılalmaz kavga…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında TEM Otoyolu Ataşehir bağlantı yolunda araçla seyreden iki grup, yol verme tartışması nedeniyle tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Gruptaki gencin bir yumrukla yere serildiği kavga anları cep telefonuna yansıdı. Olay, dün saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında iki ayrı sürücü otoyolunda araçlarla seyretmeye başladı. Sürücüler arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarına çekerek inen sürücüler tartışmaya başladı.

BİR YUMRUKLA YERE SERİLDİ

Alevlenen tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine iki grup tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Dakikalarca kavga eden grubu otoyolundaki diğer sürücüler araya girerek ayırdı. Gruptaki bir gencin yere düştüğü kavga anı cep telefonuna kamerasına yansıdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle