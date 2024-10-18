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Tek yumrukla komaya giren çiçekçi öldü

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#Antalya#Yumruk#Sosyal Medya
Tek yumrukla komaya giren çiçekçi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 07:00

Antalya’da spor hocalığı ve barlarda korumalık yapan Kıvanç Şensöz’ün (31) yabancı uyruklu eşi, sosyal medya platformunda oluşturdukları farklı hesap ve sayfalarda çiçek satışı yapıyordu.

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Yıllardır aynı bölgede çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı (29), kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı (25) ve babaları Muhammet Yıldırıcı (60) da sosyal medyada açtıkları hesapta çiçek ve buket fotoğrafları paylaşarak satışa sunuyordu. Firdevs Yıldırıcı, geçen günlerde bir çiçek fotoğrafının ekran görüntüsünü alarak, kendi işyerinin sosyal medya hesaplarında paylaştı. Firdevs Yıldırıcı’nın paylaştığı yüzü net görünmeyen fotoğrafı gören Kıvanç Şensöz, “Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız” diyerek tepki gösterdi.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Kıvanç Şensöz, 12 Ekim’de Kepez’deki çiçek deposuna gitti. Eşref Yunus Yıldırıcı özür dilemek için Şensöz’ün yanına gitti. Bu sırada Şensöz, bir anda yumruk atarak Yıldırıcı’yı yere düşürdü. Hastaneye kaldırılan ve bilinci kapanan Eşref Yunus Yıldırıcı’nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Kıvanç Şensöz ise tutuklandı. 6 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Eşref Yunus Yıldırıcı’nın beyin ölümü gerçekleşti. Yıldırıcı’nın organları, ailesi tarafından bağışlandı.

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#Antalya#Yumruk#Sosyal Medya

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