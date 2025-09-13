×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tek yumrukla hastanelik etti

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Kavga#Saldırı
Tek yumrukla hastanelik etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2025 11:51

Adana’nın Yüreğir ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada Umut Ayyıldız’ı (24) tek yumrukla hastanelik eden Serdar D. (24) ve Enes G. (22) tutuklandı. Yaşananlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde 11 Eylül’de Girne Bulvarı Özgür Mahallesi’nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda Serdar D. ve Enes G. ile Umut Ayyıldız arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İki kişiden biri Ayyıldız’ı iterken diğeri de yumruk attı. Yüzüne aldığı tek yumruk darbesiyle yere yığılan Ayyıldız baygınlık geçirdi. Serdar D. ile Enes G., ise hiçbir şey olmamış gibi motosikletlerine binerek olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ayyıldız, götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Tek yumrukla hastanelik etti
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Serdar D. ile Enes G.’yi Sarıçam Mahallesi’nde yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Kavga#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!