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Tek yumrukla gelen ölüm

Güncelleme Tarihi:

#GAZİANTEP#Cinayet#Polis
Tek yumrukla gelen ölüm
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 15:49

Gaziantep'te İsmet Bali (39), çıkan kavgada ensesine vurulan yumruk darbesi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, 10 Haziran günü Sanayi Mahallesi'ndeki sebze halinde meydana geldi. Hamallık yapan İsmet Bali ile bir grup arasında 'kamyondan yük indirme' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Bali, ensesine vurulan yumruk sonucu yere düştü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolün ardından İsmet Bali'yi, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Bali, 25 Haziran'da hayatını kaybetti. 5 çocuk babası İsmet Bali’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüphelinin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Tek yumrukla gelen ölüm

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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#GAZİANTEP#Cinayet#Polis

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