Tek yol kendi aşımızı üretmek

AŞIDA AKSAKLIK YAŞANABİLİR

“Aşı programı adaletle ve şeffaf şekilde yürütülmektedir. Aşı tedariğinde aksaklık yaşanabilir ve program kesintilere uğrayabilir. Bunu yaşamamanın tek yolu kendi aşımızı üretmektir. Aşı olduğumuz gün koruma başlamıyor. İkinci doz aşıyı olup üzerinden 14 gün geçtikten sonra aşılanmış oluyoruz. Yani ilk aşı olduğumuz günden 42 gün sonra. Bu 42 gün kendimizi daha iyi korumak zorundayız. Her geçen gün sayısı artan mutasyonlu virüsü de dikkate almalıyız. Bazı illerimizde buna yönelik özel planlarımız var. Vaka sayılarındaki artış bazı illerimizin diğerlerinden daha geç normalleşme sürecine geçmesine neden olabilecek.

TAM KAPANMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ

Bilim Kurulumuzda bölgelerin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiği, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği, illerde nasıl bir kısıtlama veya açılım olabileceğini tartışmıştık. Şu an tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz. Ama her geçen gün vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Mutasyonun da özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde Samsun, Ordu gibi artışını görüyoruz. Ağırlıklı olarak daha çok İngiltere mutantı dediğimiz, virülans üzerine etkisinin olmadığı ama bulaşıcılığı artan bir mutasyon yaygın. Brezilya mutantı bir tane İstanbul’da, Güney Afrika ile ilgili 49 gibi bir mutantın görüldüğünü söyleyebilirim. Bize özgü mutant olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

52.5 MİLYON KİŞİ AŞILANACAK

24 Kasım’da Sinovac’la sözleşme yaptık. Toplam 100 milyon doz için sözleşme yapıldı. İlave BioNTech’le ilgili 4.5 milyon doz mart sonu olmak üzere sözleşme yapıldı. 30 milyona kadar opsiyonel. Sputnik’le ilgili olarak ayrı bir hazırlığımız devrede. Türkiye’de üretimiyle ilgili. AstraZeneca ile ilgili görüşmemiz başından beri sürüyor. Bizim için önemli olan nisan, en geç mayıs ayında bu aşılama sürecini tamamlayabilir olmak. Toplamda şu anda nisan, en geç mayıs ayı sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişebileceğimizi biliyoruz. 52.5 milyon insanımızın aşılanması demek bu.

65 YAŞA ESNETME GELEBİLİR

65 yaş ile ilgili illerde esnetme yapılabilir. Aşılama oranı da parametrelerin arasında yer alacak. Öğretmenlerin aşılaması başladı. Biz özellikle bu anlamda köy okullarından başlamış olduk. Bu başlangıçla birlikte önümüzdeki haftalar daha yoğunlaşmış olacak.

YÜZ YÜZE SINAV GÖRÜŞÜLECEK

Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımızla görüşülüyor. İllerin hangi durumda olduğu zaten gelecek hafta görülmüş olacak. Riski olmayan illerde bir sorun olmayacak. Riski olan illerle ilgili durum değerlendirilmesi yapılıp, bu noktadaki yaklaşım netleşmiş olacak.”

AŞIYI EN UCUZA ALAN ÜLKEYİZ

“(CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Çin’den gelen 1 milyon doz ücretsiz aşının Devlet Malzeme Ofisi’ne her bir dozu 12 dolardan fatura edildiği iddiası) Ülkeler arası ticari sır olarak kalması gereken bilgilerin ifşa edildiğini görüyoruz. Biz aşıyı dünyadaki bütün ülkelerin aldığı fiyattan en ucuza alan ülkeyiz. Aşı savaşının olduğu dünyada üretici bir firma bir ülkeye aşıyı bedava bağışlar mı? Israrla aracı var mıydı, yok muydu? Biz devlet olarak Sinovac firmasıyla bütün görüşmeleri yaptık. Bu firmanın 10 yıldan fazla süredir tek distribütörü var. Bu distribütor, bu firmanın Türkiye’deki ayrıca yetkilisi. Dolayısıyla biz bütün görüşmeyi Sinovac firmasıyla yaptık. Hiçbir şekilde aracı firmaya zerre kadar 1 kuruş ilave verilmemiştir. Vatandaşlarımızın zihni niye bulanıklaştırılıyor. Şu anda elinde 15 milyon aşı olan Avrupa ülkesi çok az. Aşının gelişini etkilemek için niye uğraşıyoruz? Eğer bununla ilgili varsa bir sorun sayın muhalefet lideri açıp sorabilirdi, böyle bir durum var, bana sorulabilirdi. Yok mu böyle bir iletişim anlayışı.”