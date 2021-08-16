Tek tekerlek üzerinde giderken motosikletin üzerinden düştüler! Çevredekiler 'Süper oldu' dedi!

Görüntüler, Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün akşam kaydedildi. Asker uğurlama konvoyunda bir araya gelenler yolu kesti. Daha sonra konvoy ilerlemeye başladı. Konvoyun önünde bulunan motosikletli tek tekerlek üzerinde giderek şovu daha da abartmak istedi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden, motosikletli arkasındaki kız arkadaşıyla düştü. Olayı gören çevredekiler, "Süper oldu" dedi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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