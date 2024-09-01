Tek teker şovu hastanede bitti! Kız arkadaşının yanından ayrılmadı

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Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. Hisar Caddesi üzerinde seyir halindeki Hayrettin B., kullandığı 34 HIS 605 plakalı motosikletin önünü kaldırmak istedi. Bu sırada motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Filiz R. hazırlıksız yakalanınca dengesini kaybederek motosikletten düştü. Kazada yaralanan ve başındaki kask sayesinde yaşama tutunan genç kızın yardımına motosiklet sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar koştu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu sırada motosiklet sürücüsü yaralanan genç kızın başından bir an bile ayrılmayarak moral vermeye çalıştı. Yaralı genç kız 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı saniye saniye çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir motosikletin önü kaldırılarak geçtiği sırada genç kızın düştüğü görüldü. Sürücünün gaza bastığı sırada genç kızın geriye doğru başının üzerine düştüğü, kask sayesinde kazayı ucuz atlattığı görüldü.

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