Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Kasım saat 03.00 sıralarında Buca Otoyolu Kutlutaş Köprüsü üzerinde motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüyü sanal medyada paylaşılan görüntülerden tespit etti.

U.S.G., ekipler tarafından yakalandı. Sürücüye, 'motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak' ve 'kask kullanmamak' suçlarından 48 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı. Motosiklet 60 gün süreyle trafikten menedilirken, aday sürücü olması nedeniyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Haberin Devamı

O ANLAR KAMERADA

Sürücünün sanal medyada paylaşılan görüntülerinde motosikletinin önünü kaldırarak ilerlediği ve akrobatik hareketler yaptığı görüldü.