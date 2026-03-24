Tek suçu kavgayı ayırmaktı

Aydın’ın Didim ilçesinde 23 Temmuz 2025’te sahil şeridindeki sitede bir grup arasında laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra P.G. (17), Poyraz Başnak (21) ile arkadaşı Onur Akyüz’ü (22) yolda yürürken gördü. P.G., arkadaşı S.A.G. (18) ile Başnak ve Akyüz’ü otomobille takip etmeye başladı. Bir süre sonra otomobilden inen P.G., arkadaşıyla birlikte Başnak ve Akyüz’e saldırdı. Almanya’dan bir süre önce ailesiyle tatil için Didim’e gelen Başnak, S.A.G.’nin savurduğu sopanın başına isabet etmesiyle yaralanıp yere yığıldı. İki arkadaş, Akyüz’ü de darp ettikten sonra otomobile binip uzaklaştı. Olayın ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Poyraz Başnak, 6 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Jandarma S.A.G.’yi gözaltına aldı. Diğer şüpheli P.G. de kaçtığı İzmir’de yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, Poyraz Başnak’ın ölümüne ilişkin sanıklar hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. Sanık S.A.G. hakkında müebbet hapis, suça sürüklenen çocuk P.G. hakkında 15 yıla kadar hapis istendi. İddianamede ayrıca olayda yaralanan Onur Akyüz’e yönelik eylemleri nedeniyle P.G. hakkında 4 aya kadar, S.A.G. hakkında 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Her iki sanık hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddianameler daha sonra birleştirildi. İddianame, Söke Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

‘ADALET YERİNİ BULSUN’

Poyraz Başnak’ın annesi Güldem Akkuş, “Oğlum ve kızım ile Türkiye’ye tatile geldik. Ancak Almanya’ya 2 kişi dönmek zorunda kaldık. Oğlum 18 Temmuz gecesi darp edildi. Tek suçu ise 2 kişinin kavgasını ayırmaktı. Başka bir suçu yoktu. Oğlumun ölüm haberini verdiler, çok kötüydü. Yargılama başlayacak. Herkesi duruşmaya beklerim. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Destek olun. Adaletin yerini bulması için mücadele ediyoruz. Biricik oğlum, suçsuz yere toprağın altında. Poyraz, yardımseverdi. Yardımseverliğinin kurbanı oldu. Bundan sonrakiler de bizim için hiçbir şekilde bayram tadında geçmeyecek. Bizim bayramımız oğlum namazdan sonra gelip elimi öpünce başlardı. Artık bayramı kutlayan oğlum yok. Benim bayramım adalet sağlanınca olacak. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum” dedi.