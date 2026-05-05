Yasa dışı bahis operasyonları! Tek seferde büyük darbe: Şebekenin 'tepe yöneticisi' konumundaki 30 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen “Paymix” soruşturması kapsamında, MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalar neticesinde, yasa dışı bahis faaliyetleri ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren organize bir yapı deşifre edilmiştir.

Yapılan incelemelerde, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı, suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleri aracılığıyla aklandığı tespit edilmiştir. Yapı üzerinden aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmi oluştuğu belirlenmiştir.

ŞEBEKENİN “TEPE YÖNETİCİSİ” KONUMUNDAKİ 30 KİŞİ GÖZALTINDA

Paymix-1 (06/03/2026) ve Paymix-2 (13/03/2026) operasyonlarında toplam 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş; çok sayıda taşınmaz, araç, banka ve kripto varlık hesabına el konulmuştur. Operasyonlar kapsamında Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi ve Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited Şirketi’ne İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla TMSF kayyım olarak atanmıştır.

Soruşturmanın devamında, kayyım atanan Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde yürütülen teknik ve dijital analizlerde, şirket bünyesindeki bazı sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı, çok sayıda yasa dışı bahis oyuncu/kullanıcı verisinin sistemlerde tutulduğu ve yine çok sayıda banka hesabının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Soruşturmanın derinleştirilmesi ve teknik inceleme raporlarına göre, suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden transfer edilerek nakit ve altına çevrildiği, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı şirketler üzerinden sahte ticari işlemlerle finansal sisteme sokulduğu, organize ve çok katmanlı bir aklama mekanizması kurulduğu anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 05/05/2026 tarihinde Paymix-3 operasyonu gerçekleştirilmiş olup; 1’i ceza infaz kurumunda bulunan, 15’i yurt dışında faaliyet göstererek suç örgütünü ve teknik-finansal sistemi yönettiği değerlendirilen, 22’si ise yurt içinde olmak üzere toplam 38 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon icra edilmiş, şüphelilere ait 26 adet araç, 18 adet konut, 18 tarla/bahçe, 3 adet iş yeri, 535 adet banka ve kripto para hesabına el konulmuştur.

Yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik uluslararası adli süreçler (kırmızı bülten) başlatılmıştır. Suç gelirleriyle finanse edildiği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne (Önceki Ünvanı: Kebab Factory Gıda Üretim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.) İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla TMSF kayyım olarak atanmıştır.

Yine operasyon kapsamında yasa dışı bahis sitelerine ait teknik altyapılar hedef alınarak Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki sunucular devre dışı bırakılmış ve çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durdurulmuştur.

Yasa dışı bahis faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BAKAN GÜRLEK DUYURDU: ŞEBEKELERE AĞIR DARBE

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'yla birlikte yürütülen "Paymix-3" operasyonuyla, organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirilmiştir." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu ve eşgüdümlü çalışmalarıyla, sanal kumar ve kara para trafiğinin küresel ağlarını bir bir deşifre ediyoruz!

Aylık yaklaşık 3 Milyar ABD Doları işlem hacmine ulaşan, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli mekanizma adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir.

Bu operasyonla; 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakılmış, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve 1.200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesilmiştir.

Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı toplam 38 şüpheli hedef alınarak, suç gelirleriyle finanse edilen şirketlere TMSF kayyım olarak atanmıştır.

Bu tarihi operasyonu başarıyla yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı yürekten tebrik ediyorum.

Vatandaşlarımızın huzuruna ve ülkemizin finansal güvenliğine kasteden hiçbir illegal yapıya geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen sanal bahis ve kumara yönelik operasyonlarda ise 1 Milyar 600 Milyon TL’lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla geçit vermiyoruz!

Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 Milyar 600 Milyon TL’lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir.

Toplumumuzun huzurumuzu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir.

Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum.

Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz!