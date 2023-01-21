‘Tek seçimlik aday’ kriteri... Emekliliği göze alacak

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Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak netleşmesiyle muhalefetin oluşturduğu 6’lı Masa’nın öncelikli gündemi de cumhurbaşkanı adayı oldu. Aday belirleme çalışmalarına hız veren masada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adı öne çıkarken farklı isimler de dillendiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra adaylık için işaret veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın adları da kulislerde geçiyor. 26 Ocak’ta İYİ Parti’nin ev sahipliğindeki toplantıda son şekli verilip 30 Ocak’ta da kamuoyuna açıklanacak yol haritasıyla adaylık sürecinin önemli engeli aşılmış olacak.

OKLAR KILIÇDAROĞLU’NU İŞARET EDİYOR

Şubat ayında açıklanacak aday için okların Kılıçdaroğlu’nu işaret ettiği konuşulan 6’lı Masa kulislerinde öne çıkan değerlendirmeler şöyle: “İmamoğlu da Yavaş da önemli destek gören güçlü adaylar. Ancak İmamoğlu’nun siyasi yasakla sonuçlanabilecek yargı süreci önemli engel. Yavaş ise öneri partisinden gelmedikçe adaylığı düşünmediğinin mesajını verdi. Babacan’ın adaylığına ise masanın aritmetiği izin vermez. En güçlü aday Meral Akşener olabilirdi ancak cumhurbaşkanlığını değil başbakanlığı istediğini açıkça söyledi. Dışarıdan isim zor görünüyor. Okların Kılıçdaroğlu’nu işaret ettiğini söylemek yanlış olmaz.”

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TEK İSİM KILIÇDAROĞLU

“Aday aynı zamanda, işin sonunda siyaseten emekliliği göze alan bir isim de olmalı” denilen kulislerde şu değerlendirme yapılıyor: “Yol haritamıza göre aday seçilince partisiyle ilişiğini kesecek, partisiz cumhurbaşkanı olacak. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme göre cumhurbaşkanı görev süresinin sonunda aktif siyasete dönemeyecek. ‘Bana 5 yıl yeter’ söylemiyle bunu içselleştirdiğinin mesajını veren tek isim de Kılıçdaroğlu.”

Kılıçdaroğlu, dün Parti Meclisi’ni toplayarak 6’lı Masa çalışmalarını değerlendirdi. 26 Ocak toplantısına adaylık da dahil partisinin yetkili kurullarından aldığı destekle gidecek.

AKŞENER’DEN KILIÇDAROĞLU ZİYARETİ

6’lı Masa’nın 26 Ocak’taki 11. buluşmasına ev sahipliği yapacak olan İYİ Parti Lideri Akşener toplantıyla ilgili liderler turunda. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı önceki gün ziyaret eden Akşener dün de SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Akşener pazartesi günü de Babacan ile görüşecek. CHP Genel Merkezi’ne gelişinde Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek tarafından karşılanıp uğurlanan Akşener’in Kılıçdaroğlu ile görüşmesi 1 saat 10 dakika sürdü.

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DİYARBAKIR’A GİDİYOR

Akşener, bugün Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek partisinin Diyarbakır 2. Olağan İl Kongresi’ne katılacak.

BAŞKAN VE GÜÇLÜ YARDIMCI FORMÜLÜ

Liderler için hep birlikte başkan yardımcısı mı olacaklar yoksa kabine dışında oluşturulacak ve 6’lı Masa ruhunu taşıyacak bir danışma kurulunda mı yer alacaklar tartışmaları sürüyor. Kılıçdaroğlu’nun aday, Akşener’in de fiilen ‘başbakanlık’ yetkileriyle donatılmış cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı bir formülden de söz ediliyor. Bu formüllerden hangisinin sonuç vereceğinin ay sonunda açıklanacak yol haritasıyla ortaya çıkacağı belirtiliyor.

RESMİ DEĞİLSE DE TAKRİBEN SEÇİM 14 MAYIS’TA

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter’dan yaptığı açıklamada seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağının resmi olmasa da takriben belli olduğunu ifade ederek özetle şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması gündeme gelmiş, sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı; 2023 seçimlerine hazırdır ve yeni bir demokrasi zaferinin cumhurun vatanperver duruşuyla tezahür edeceğine inanmaktadır.” (ANKARA)