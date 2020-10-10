Tek şart: İşgalin bitmesi

Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmak için cephede ilerlerken, uluslararası alanda ise diplomasi çalışmaları yürütüyor. Azerbaycan’ın Rusya, Türkiye ve İran ilişkilerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Hürriyet’e konuştu. Azerbaycan’ın masadaki tek şartının Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarında çekilmesi olduğunu söyleyen Halefov, özetle şunları söyledi:

30 YILDIR ÇÖZÜM BEKLİYORUZ

“Bugün Azerbaycan tarihi için hassas bir dönemden geçiyoruz. Ermenistan, topraklarımıza tecavüze 30 yıldır devam ediyor. Azerbaycan topraklarının yüzde 20’si Ermenistan işgalinde bulunuyor. Dağlık Karabağ’da, Birleşmiş Milletler(BM) kararlarına rağmen, bu sorunu çözmek için 30 yıldır denemediğimiz yol kalmadı. Tüm barışçı yol ve yöntemlere rağmen bir sonuç alamadık. Çabalarımıza rağmen 30 yıl boyunca Azerbaycan, daima tacizlere mağdur kaldı, Azerbaycan halkının onuru sürekli aşağılandı. Karabağ operasyonu başlamadan bile topraklarımıza saldırılar oldu. Ermenistan, işgal ettiği topraklardan çekileceğine işgal alanlarını büyütmek için saldırılar düzenledi. Öz vatanımızı, öz toprağımızı korumak için harekete geçtik. Azerbaycan, topraklarında tek bir düşman unsuru kalana kadar savaşını devam ettirecektir. Bugün Azerbaycan yeni bir tarih yazıyor. İşgale son vermek için vatan muhaberesine başladık.

ERMENİSTAN’A ÇAĞRI YAPIN

Bize ateşkes çağrısı yapanlara sesleniyorum. Bize değil işgalci Ermenistan’a ‘siz başka bir ülkenin arazisinde ne arıyorsunuz’ demeliler. Bugün dünyada büyük insafsızlık var. Biz 30 yıl bekledik, 30 yıl umut ettik. 30 yıl inandık ki bu sorun savaşsız çözülecek. Olmadı, bugün savaş Azerbaycan arazisi içindedir, Azerbaycan’ın öz toprakları içindedir. Bizim vatanımızda Ermenistan silahlı kuvvetleri savaşıyor. Dünyanın bunu sorgulaması gerekiyor. Azerbaycan topraklarında Ermenistan askerlerinin ne işi var? Barışı isteyen büyük devletler, bu sorunun kökünde Ermenistan’ın topraklarımızı işgal etmesi duruyor. Ateşkes değil işgalin durması yönünde çağrıların yapılması gerekiyor.

PAŞİNYAN İKİ YÜZLÜ

Paşinyan ateşkes istiyor, fırsat kazanmak için ikiyüzlü davranıyor. Paşinyan’ın ‘işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekileceğiz’ demesini bekliyoruz. Bunun dışında her söylem gerçeklikten uzak ve samimiyetsizdir. Komşu ülkelere çağrımızdır. Ermenistan’ın işgalci kuvvetlerini topraklarımızdan çekilmesini istesinler. Biz daha fazla kanın dökülmesini istemiyoruz. Bizim Ermeni halkıyla bir sorunumuz yok, sorunumuz işgalci Ermenistan ordusuyladır. Ermenistan başka ülkelere çağrı yaparak durumu kışkırtarak başka ülkeleri savaşa çekmek istiyor.”

‘TÜRKİYE KARDAŞ ÜLKE’

Halefov, Türkiye’nin desteğini şu sözlerle özetliyor: “Türkiye Azerbaycan’ın kardaş ülkesidir. Türkiye, bütün safhalarda müttefikimizdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk halkının desteği Azerbaycan’ın hafızasında yerini alacaktır.”