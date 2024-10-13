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Tek kuruş bütçeye girmeyecek

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#Türkiye İhracatçılar Meclisi#Cevdet Yılmaz#Savunma Sanayii Destekleme Fonu
Tek kuruş bütçeye girmeyecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 07:00

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii Destekleme Fonu için katılma payı alınmasına ilişkin düzenlemeyi içeren teklifin TBMM’ye sunulmasıyla ilgili açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı: “Meclis’imize bir paket teklif edilmiş durumda. Özellikle Savunma Sanayii Fonu’na destek amaçlı bir paket. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek. Bu son pakette ortaya konan tüm unsurlar savunma sanayisini güçlendirmeye dönük olarak bu alandaki çalışmalarımıza tahsis edilecek. Çelik Kubbe projemizden diğer kritik teknolojilere kadar bu alandaki varlığımızı daha da güçlendireceğiz. Bölgemizde yaşananlar son 20 yılda bu alanda yaptıklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar doğru kararlar verildiğini göstermektedir.”  

 

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#Türkiye İhracatçılar Meclisi#Cevdet Yılmaz#Savunma Sanayii Destekleme Fonu

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