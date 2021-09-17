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‘Tek konu zillet ittifakı adayı mı’

#Devlet Bahçeli#Millet İttifakı#Cumhurbaşkanı Adayı
‘Tek konu zillet ittifakı adayı mı’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına değinerek, “Türkiye’nin başka işi gücü de kalmadı da zillet ittifakı adayının kimliği ve kim olacağı meselesi mi tek gündem konusu oldu? Bu nasıl bir seviyesizliktir?” tepkisini gösterdi.

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Twitter’dan paylaşım yapan Bahçeli, özetle şunları kaydetti:

ROBOT RESMİ BİLE ÇİZİLDİ

“2021 yılı girdi gireli zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışılmaktadır. Televizyon ekranları özellikle bu tartışmanın odak noktası halindedir. Her akşam ekranlara beşlik simit gibi dizilen sözde uzman ve sivri yorumcular bir torbaya doldurdukları isimleri sırasıyla gün yüzüne çıkarmaktadır. Milletimiz bu sakil ve sefil tartışmadan bıkmış usanmıştır. Zillet ittifakı adayının eşgali ve robot resmi bile çizilmiştir. CHP, HDP, İP genel başkanlarıyla iki büyükşehir belediye başkanının devamlı surette telaffuz edilmesi bu sıfatları taşıyan zatları parlatma girişimidir.”

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#Devlet Bahçeli#Millet İttifakı#Cumhurbaşkanı Adayı