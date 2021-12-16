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Tek katlı evin mutfağında patlama! Ev çöktü

#Patlama#Mutfak#Ev
Tek katlı evin mutfağında patlama Ev çöktü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, tek katlı ev, mutfaktaki gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada çöktü. Olayda, enkaz altında kalan yaşlı çift ağır yaralanırken, evin önündeki otomobilde de hasar oluştu.

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Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Eğerli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan Bulut (78) mutfakta yemek hazırlarken patlama meydana geldi. Gaz sıkışması kaynaklı patlama nedeniyle ev çökerken, içeride bulunan Sultan Bulut ile eşi Mustafa Bulut (85) yaralandı. Çöken evin önündeki bir otomobilin de hasar gördüğü patlamayı duyanlar çiftin yardımına koştu.

Tek katlı evin mutfağında patlama Ev çöktü

Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarla gelen ekipler enkazdan çıkardıkları Bulut çiftini, tedavi için ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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