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Yasin ALDEMİR/EFLANİ (Karabük), (DHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 14:29 | Son Güncelleme:

Tek katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi

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Tek katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi
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KARABÜK'ün Eflani ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Tek katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi
Eflani'ye bağlı Saçak Köyü Murat Mahallesi'nde İbrahim Akyüz'e ait tek katlı evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Aile evden çıkarken, ihbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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