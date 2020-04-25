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Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)
Haber Giriş: 25.04.2020 - 15:00,Son Güncelleme:

Tek katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi

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Tek katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi
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KÜTAHYA'nın Gediz ilçesindeki tek katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Gediz'e bağlı Çeltikçi köyünde Emine Karaaslan'a ait tek katlı ahşap evde, dün gece yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla yangın, kontrol atına alınarak söndürüldü.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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