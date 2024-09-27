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Tek katlı bina adamın üzerine çöktü: O anlar kamerada

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#Artvin#Market#Temel Kazısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 15:43

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, iş makinesiyle temel kazısı sırasında yandaki market yıkıldı. Markete alışveriş için giren kişi yaralanırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Barış Caddesi'nde meydana geldi. Şaban Yılmaz’a ait üst katı depo olarak kullanılan market, yan taraftaki arsada yapılan temel kazısı sırasında aniden çöktü. Bu sırada alışveriş için markete giren kişi, enkaz altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Tek katlı bina adamın üzerine çöktü: O anlar kamerada

Müşteri, ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarılıp Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu arada yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kazı çalışması durdurulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Tek katlı bina adamın üzerine çöktü: O anlar kamerada

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#Artvin#Market#Temel Kazısı

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