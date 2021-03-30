Tek Kanatlılar’ın tarihini yazdı

Aktif Yayınevi’nden çıkan kitap kabin memurlarının yaygın olarak tek kanatlı bröve kullanmasına atıfla Tek Kanatlılar. Dereli, Tek Kanatlılar’ın Türkiye’de ve dünyada kabin memurluğu tarihini bütünsel olarak kronolojik sırayla barındıran tek kitap olduğuna dikkat çekti.

25 YILLIK TECRÜBEYLE

Kitapta mesleğin tarihinden bu yana ilk kez yayınlanan belge ve fotoğraflara da yer verildi. Dereli, kitapta kabin memurluğunun 1922’de yardımcı pilotların yükünü hafifletmek için ‘cabin boy’ adı verilen genç erkeklerin uçağa bagajları yüklemek ve gergin yolcuları sakinleştirmek için görevlendirilmesiyle şekillenmeye başladığını fotoğraflarla anlattı. Kitaptaki bilgilere göre kadınlar 1930’da mesleğe adım atarken, ilk kabin memurları da hemşirelerden oluşuyordu. Yemek servislerine ek olarak hostesler tarafından yapılması beklenen görevler arasında ‘sinekleri öldürmek, taşan tuvaleti paspaslamak, yolculara sakız dağıtmak, camlardan sigara atılıp atılmadığını kontrol etmek’ de vardı. Kitapta havayollarına göre değişen kurallarla evlenemeyen, çocuk sahibi olamayan, kilo alamayan, pantolon giyemeyen ve yasaklarla dolu ayrımcılığa maruz kalan hosteslerin günümüzdeki haklarını elde edene kadar olan mücadelesi de yer aldı. Meslekteki 25 yıllık tecrübesi ve 5 yıllık araştırmanın sonucu kitabı yazan Dereli, halk adıyla “hostes” olan kabin memurluğunun aslında bir çok mesleği de içinde barındırdığını söyledi.

BİR DEĞİL ÇOK MESLEK

Dereli, “Diyelim evinizde yangın çıktı, hemen itfaiyeyi arıyorsunuz ana uçakta siz müdahale ediyorsunuz. Sokakta, evde biri hastalandı. Hemen ambulans çağırıyorsun. Uçak içinde kabin memurları müdahale ediyor. İçinde çok meslek barındırıyor” dedi.

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